EU-Kommissar Michael McGrath (picture alliance / Hans Lucas / POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS)

Die Kündigung eines Vertrags dürfe nicht deutlich komplizierter sein als der Abschluss, heißt es in einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Wenige Klicks müssten dafür reichen. Außerdem will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte beim Ticketverkauf, dem Online-Shopping oder bei Computerspielen stärken und gegen kommerzielle Tricks von Unternehmen vorgehen.

Der zuständige EU-Kommissar McGrath sprach bei der Vorstellung des Gesetzes für digitale Fairness von der bedeutendsten Neuregelung des europäischen Verbraucherschutzrechts seit über 20 Jahren. Die Kommission gehe davon aus, dass die europäischen Verbraucher durch die Maßnahmen jährlich bis zu 13,7 Milliarden Euro einsparen können, erklärte der irische Politiker.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.