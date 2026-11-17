Die App-Logos der Online-Billighändler Shein und Temu auf dem Bildschirm eines Smartphones (picture alliance / AP / Ichiro Ohara)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, geht es unter anderem um Anforderungen an die Sicherheit angebotener Waren. Die EU-Kommissarin für digitale Technologie, Virkkunen, sagte, Online einzukaufen sollte nicht bedeuten, das Risiko einzugehen, illegale und unsichere Produkte zu erwerben.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der EU-Kommission müssen Verkäufer auf der Plattform nur für sehr wenige Produkte Prüfberichte vorlegen. Außerdem überprüfe Temu diese oft nicht. Betroffen seien etwa Kosmetika, Spielzeug und Elektronik. Temu weist die Vorwürfe zurück.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, kann die Kommission eine Strafe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Im Mai hatte sie schon einmal eine Geldbuße von 200 Millionen Euro gegen Temu verhängt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.