Ein Cookies-Button im Internet (picture alliance / dpa / Catherine Waibel)

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde ein entsprechender Vorschlag der Kommission abgelehnt. Dieser sah vor, dass Nutzer im Internet nicht mehr jedes Mal gefragt werden, ob sie der Nutzung personenbezogener Daten mithilfe sogenannter "Cookies" zustimmen. Stattdessen sollten sie dies nur einmalig in ihren Einstellungen festlegen können.

Die EU-Staaten lehnten den Vorstoß ab, wollen stattdessen aber mehr Ausnahmen für die Betreiber von Internetseiten erlauben, etwa, wenn die Daten von Nutzern für die IT-Sicherheit genutzt werden. Über den Vorschlag verhandeln nun Vertreter der Staaten und des EU-Parlaments.

Die wiederkehrenden Cookie-Abfragen sind Teil der Europäischen Datenschutzgesetze. Internet-Konzerne aber auch einige Verbraucherschützer kritisieren die Regeln als zu umständlich.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.