Die Rechte von Reisenden werden gestärkt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Dazu soll es auf der Internetseite der EU-Kommission ein einheitliches Beschwerdeformular für alle Verkehrsdienstleister geben. Zudem entschied das Parlament, dass Begleitpersonen für Menschen mit Behinderungen im Flugzeug künftig kostenlos mitfliegen dürfen. Für Bus und Bahn gilt diese Regel bereits. Die EU setzt mit der Entscheidung mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs um. Erforderlich ist noch die Zustimmung des Rats der 27 EU-Länder.

Auch das Bahnreisen durch Europa soll sich nach dem Willen des EU-Parlaments verbessern. Die Abgeordneten stimmten in einem unverbindlichen Beschluss mit großer Mehrheit dafür, das Netz für Hochgeschwindigkeitszüge auszubauen. Europas Hauptstädte sollen demnach besser miteinander verbunden werden.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.