"Das ist kein Votum gegen Kleinanleger" (IMAGO | Depositphotos)

Eigentlich hatten sich die Unterhändler mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten im vergangenen Dezember darauf geeinigt, um mehr Bürger für Investitionen am Kapitalmarkt zu gewinnen und sie dabei besser vor überteuerten Produkten zu bewahren. Die Kritiker monierten nun mangelnde Effizienz bei neuer Bürokratie für Finanz- und Versicherungsberater. Vor allem Linke, Grüne und Sozialdemokraten stimmten dagegen. Die Abgeordneten können nun Änderungen vorschlagen.

Der SPD-Europaabgeordnete Repasi sagte, statt klarer und verständlicher Informationen wären Verbraucher mit zusätzlichen Angaben zu Kosten und Finanzprodukten überladen worden. Der CSU-Abgeordnete Ferber betonte, es sei kein Votum gegen Kleinanleger. Der Kompromiss hätte es nicht geleistet, mehr Europäer an die Kapitalmärkte zu bringen. Laut Europäischer Kommission halten EU-Bürger rund 10 Billionen Euro auf unverzinsten oder niedrig verzinsten Giro- und Sparkonten. Durch die Inflation verliert ihr Geld so an Kaufkraft und der europäischen Wirtschaft fehlt es für Investitionen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.