"Das ist kein Votum gegen Kleinanleger" (IMAGO | Depositphotos)

Eigentlich hatten sich die Unterhändler mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten im vergangenen Dezember darauf geeinigt, um mehr Bürger für Investitionen am Kapitalmarkt zu gewinnen und sie dabei besser vor überteuerten Produkten zu bewahren. Die Kritiker monierten nun mangelnde Effizienz bei neuer Bürokratie für Finanz- und Versicherungsberater. Vor allem Linke, Grüne und Sozialdemokraten stimmten dagegen. Der Gesetzesvorschlag ist mit der Ablehnung nicht vom Tisch. Die Abgeordneten können Änderungen vorschlagen. Eine Frist dafür werde noch festgelegt, teilte das EU-Parlament mit.

Der SPD-Europaabgeordnete Repasi sagte, statt klarer und verständlicher Informationen wären Verbraucher mit zusätzlichen Angaben zu Kosten und Finanzprodukten überladen worden. Der CSU-Abgeordnete Ferber betonte, es sei kein Votum gegen Kleinanleger. Der Kompromiss hätte es nicht geleistet, mehr Europäer an die Kapitalmärkte zu bringen. Wenn man es mit Vereinfachung ernst meine, könne man nicht immer neue Regulierungsschichten hinzufügen.

Neue Vorgaben zu Informationsblättern für bestimmte Anlage- und Versicherungsprodukte nahmen die Parlamentarier in einer separaten Abstimmung an.

Laut Europäischer Kommission halten EU-Bürger rund 10 Billionen Euro auf unverzinsten oder niedrig verzinsten Giro- und Sparkonten. Durch die Inflation verliert ihr Geld so an Kaufkraft und der europäischen Wirtschaft fehlt es für Investitionen in Verteidigung, Infrastrukturprojekte, Digitalisierung und Umweltschutz.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.