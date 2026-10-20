Brüssel

EU-Parlament: Unterhändler einigen sich auf Kompromiss zur Abkehr vom "Verbrenner-Aus"

Im Europaparlament haben sich mehrere Fraktionen auf einen Kompromiss zur Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus verständigt. Wie die ARD und der "Spiegel" berichten, soll der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotoren und von Hybridautos auch nach dem Jahr 2035 in der EU grundsätzlich erlaubt bleiben.