Brüssel
EU-Parlament: Unterhändler einigen sich auf Kompromiss zur Abkehr vom "Verbrenner-Aus"

Im Europaparlament haben sich mehrere Fraktionen auf einen Kompromiss zur Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus verständigt. Wie die ARD und der "Spiegel" berichten, soll der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotoren und von Hybridautos auch nach dem Jahr 2035 in der EU grundsätzlich erlaubt bleiben.

    Qualmende Auspuffrohre eines Autos mit Verbrennermotor
    Im Europaparlament haben sich mehrere Fraktionen auf einen Kompromiss zur Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus verständigt. (picture alliance / Chromorange / Christian Ohde)
    Eine entsprechende Übereinkunft hätten Unterhändler der konservativen Europäischen Volkspartei sowie der sozialdemokratischen und der liberalen Fraktion erzielt. Auch Aufweichungen der Emissionsziele seien vorgesehen.
    Deutschland und Frankreich hatten sich zuletzt auf eine ähnliche Position verständigt, um die Auto-Industrie zu entlasten. Eine neue Regelung bedarf sowohl der Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten als auch des EU-Parlaments.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.