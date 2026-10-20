Eine entsprechende Übereinkunft hätten Unterhändler der konservativen Europäischen Volkspartei sowie der sozialdemokratischen und der liberalen Fraktion erzielt. Auch Aufweichungen der Emissionsziele seien vorgesehen.
Deutschland und Frankreich hatten sich zuletzt auf eine ähnliche Position verständigt, um die Auto-Industrie zu entlasten. Eine neue Regelung bedarf sowohl der Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten als auch des EU-Parlaments.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.