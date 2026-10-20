Bessere Rechte für Reisende bei Verspätungen und Ausfällen. (picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner)

Das EU-Parlament stimmt heute über eine entsprechende Neuregelung ab. Danach soll es künftig ein einheitliches europäisches Beschwerdeformular für alle Verkehrsdienstleister geben. Dort können Betroffene ihre Ansprüche geltend machen. Vermittler müssen bereits bei der Buchung darüber informieren, wie Rückerstattungen geregelt sind. Auch zusätzliche "Stornogebühren" soll es nicht mehr geben. Die Regelung soll nächsten Sommer in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.