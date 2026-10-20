Brüssel
EU-Parlament will Rechte von Reisenden stärken

Reisende sollen in der EU künftig schneller und einfacher für Verspätungen und Ausfälle bei Bus, Bahn und Flügen entschädigt werden.

    Reisende vor Self-Check-In-Terminals am Flughafen Berlin-Brandenburg
    Bessere Rechte für Reisende bei Verspätungen und Ausfällen. (picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner)
    Das EU-Parlament stimmt heute über eine entsprechende Neuregelung ab. Danach soll es künftig ein einheitliches europäisches Beschwerdeformular für alle Verkehrsdienstleister geben. Dort können Betroffene ihre Ansprüche geltend machen. Vermittler müssen bereits bei der Buchung darüber informieren, wie Rückerstattungen geregelt sind. Auch zusätzliche "Stornogebühren" soll es nicht mehr geben. Die Regelung soll nächsten Sommer in Kraft treten.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.