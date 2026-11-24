Für den Export bestimmte E-Autos in der chinesischen Küstenstadt Lianyungang. Die EU schränkt den Import ein. (picture alliance / ROPI / Fang Dongxu / Utuku)

Hintergrund ist laut einer Mitteilung der EU-Kommission, dass die Importe von Hybrid-Pkw aus China in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind. Damit die Obergrenze den Regeln der Welthandelsorganisation entspricht, gilt sie offiziell für fast alle Handelspartner der EU.

Mit den neuen Kontingenten darf China nun von Dezember bis Mitte Juni gut 190.000 Hybridfahrzeuge in die EU exportieren.

Die Importquoten folgen auf eine im Oktober getroffene Vereinbarung zwischen Brüssel und Peking, die chinesischen Exporte von Hybridfahrzeugen nach Europa einzudämmen. Europäische Automobilhersteller stehen aufgrund der chinesischen Konkurrenz unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.