Sorge vor Engpässen

Das teilte der EU-Ministerrat mit. Demnach sollen die Berichtspflichten für Importeure von Erdgas, Erdöl und Kohle erst zum 1. Januar 2028 greifen. Hintergrund sind die angespannten Energiemärkte infolge des Iran-Krieges. Die EU-Staaten wollen mit der Verschiebung der Klimaregeln Lieferengpässe und stark steigende Preise vermeiden.
Das Europaparlament hatte sich bereits für einen dreijährigen Aufschub ausgesprochen. Beide Seiten müssen nun einen Kompromiss aushandeln.
Das EU-Gesetz gilt als weltweit erster Versuch, die Emissionen von Methan aus undichter Öl- und Gasinfrastruktur weltweit einzudämmen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigster Treiber der Erderwärmung.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.