Sorge vor Engpässen
EU-Staaten wollen Methanvorgaben für Energie-Importe verschieben

​Die EU-Staaten haben sich mehrheitlich darauf verständigt, bestimmte Vorgaben für Methanimporte um ein Jahr zu verschieben.

    Die EU-Flagge und Flaggen der Mitgliedsstaaten wehen vor dem EU-Parlament in Straßburg.
    Den Informationen nach haben fast alle Länder zugestimmt. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)
    Das teilte der EU-Ministerrat mit. Demnach sollen die ⁠Berichtspflichten für Importeure von Erdgas, Erdöl und Kohle erst zum 1. Januar 2028 greifen. Hintergrund sind die angespannten Energiemärkte infolge des Iran-Krieges. Die EU-Staaten wollen mit der Verschiebung der Klimaregeln Lieferengpässe und stark steigende Preise vermeiden.
    Das Europaparlament hatte sich bereits für einen dreijährigen Aufschub ausgesprochen. Beide Seiten müssen nun ⁠einen ⁠Kompromiss aushandeln.
    Das EU-Gesetz gilt ⁠als weltweit erster Versuch, die Emissionen ‌von Methan aus undichter Öl- und Gasinfrastruktur weltweit einzudämmen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigster Treiber der Erderwärmung.
    Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.