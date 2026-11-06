Sorge vor Engpässen

Den Informationen nach haben fast alle Länder zugestimmt. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Das teilte der EU-Ministerrat mit. Demnach sollen die ⁠Berichtspflichten für Importeure von Erdgas, Erdöl und Kohle erst zum 1. Januar 2028 greifen. Hintergrund sind die angespannten Energiemärkte infolge des Iran-Krieges. Die EU-Staaten wollen mit der Verschiebung der Klimaregeln Lieferengpässe und stark steigende Preise vermeiden.

Das Europaparlament hatte sich bereits für einen dreijährigen Aufschub ausgesprochen. Beide Seiten müssen nun ⁠einen ⁠Kompromiss aushandeln.

Das EU-Gesetz gilt ⁠als weltweit erster Versuch, die Emissionen ‌von Methan aus undichter Öl- und Gasinfrastruktur weltweit einzudämmen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigster Treiber der Erderwärmung.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.