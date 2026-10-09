Techniker bedienen in einer Halle von "Neptune Energy" in Salzwedel die "Direct Lithium Extraction"-Apperatur. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Damit gehören die Projekte des Unternehmens Neptune Energy in Salzwedel und von Zinnwald Lithium in Zinnwald-Georgenfeld zu einer Gruppe von 46 neuen Projekten in 16 EU-Mitgliedsstaaten, die künftig besonders vorangetrieben werden sollen. Acht der Projekte sind in Deutschland. Insgesamt hatte es 171 Bewerber gegeben.

Die 46 ausgewählten Projekte sollen unter anderem von beschleunigten Genehmigungsverfahren sowie einem verbesserten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten profitieren. Bis 2030 wolle die Europäische Union zehn Prozent ihres Rohstoffbedarfs über eigene Abbauprojekte abdecken.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.