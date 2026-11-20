EU-Fahnen und die Flagge Großbritanniens in der Nähe des Parlaments in London (Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Dazu empfangen EU-Ratspräsident Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den britischen Premierminister Burnham in Brüssel. Burnham hatte diese Woche angekündigt, die Beziehung zur Europäischen Union auf eine neue Grundlage stellen zu wollen. London und Brüssel könnten sich auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmittel und eine Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme einigen. Eine sofortige Rückkehr in den Binnenmarkt oder die Zollunion sind allerdings ausgeschlossen.

Großbritannien war 2020 nach zähen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen aus der Europäischen Union ausgeschieden. In Umfragen spricht sich aktuell eine deutliche Mehrheit der Briten für den Exit vom Brexit aus.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.