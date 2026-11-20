EU-Fahnen und die Flagge Großbritanniens in der Nähe des Parlaments in London (Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Dazu empfangen Ratspräsident Costa und Kommissionspräsidentin von der Leyen den britischen Premierminister Burnham in Brüssel. Burnham hatte diese Woche angekündigt, die Beziehung zur Europäischen Union auf eine neue Grundlage stellen zu wollen. London und Brüssel könnten sich auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmitteln und eine Verknüpfung ihrer Emissionshandelssysteme einigen. Eine sofortige Rückkehr in den Binnenmarkt oder die Zollunion sind allerdings ausgeschlossen.

Großbritannien war 2020 nach zähen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen aus der Europäischen Union ausgeschieden. In aktuellen Umfragen bezeichnet eine Mehrheit der Briten den Brexit als Fehler.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.