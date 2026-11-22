Unterzeichnung des Handels- und Investitionsschutz-Abkommens zwischen der EU und Indonesien in Brüssel durch EU-Handelskommissar Sefcovic (M.) und Idonesiens Handelsminister Santoso (r.) (IMAGO / Anadolu Agency / Dursun Aydemir)

Darunter seien auch die indonesischen Abgaben auf Autoimporte und die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse europäischer Hersteller. Geschützt würden zudem über 200 europäische Herkunftsbezeichnungen. Dem Abkommen gingen rund zehnjährige ‌Verhandlungen ⁠voraus, in Kraft treten soll es kommendes Jahr. Erforderlich sind dafür noch Ratifizierungsprozesse auf beiden Seiten, darunter auch eine Zustimmung des Europaparlaments.

Mit dem Pakt will die Staatengemeinschaft ihren Handel ‌breiter ‌aufstellen und die Auswirkungen der von US-Präsident Trump verhängten Zölle abfedern. Die EU liefert jährlich ​Agrar- und Lebensmittelprodukte im Wert von rund einer Milliarde Euro an Indonesien.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.