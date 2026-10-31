Gipfel in Montreal

Mark Carney. Kanadas Premierminister (Mitte), Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates (links), und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (Christopher Katsarov / The Canadia / Christopher Katsarov)

Die CDU-Politikerin setzte sich damit über die deutsche Position in dieser Frage hinweg. In der Abschlusspressekonferenz des Spitzentreffens in Montreal berichtete von der Leyen, dass sie mit dem kanadischen Premierminister Carney über ihre Idee gesprochen habe, Kanada zu einem "assoziierten Mitglied" zu machen. Mit diesem Konzept betrete man Neuland. Man habe aber den Ehrgeiz und die Kreativität, es gemeinsam zu gestalten.

Auf die Frage nach dem deutschen Widerstand gegen die Bezeichnung "assoziiertes Mitglied" ging von der Leyen nicht direkt ein. Zuvor waren auf Dringen der Bundesregierung und anderer EU-Staaten Begriffe wie "assoziierte Mitgliedschaft" und "assoziiertes Mitglied" in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens vermieden worden. Geplant ist nun eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Forschung, Sicherheit, Energie und Künstliche Intelligenz. Auch will sich Kanada an einem 90-Milliarden-Kredit der EU für die Ukraine beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.