Die EU verhängt ab Dezember erste Importquoten für Hybridautos aus China (Archivbild). (IMAGO / NurPhoto)

Die Entscheidung, der Verhandlungen zwischen Peking und Brüssel vorangegangen waren, ist ab heute rechtskräftig. Die Quote ist vorläufig und bleibt formal höchstens für 200 Tage in Kraft. Bis dahin muss die EU-Kommission einen langfristigen Vorschlag machen, dem dann die 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen.

Im vergangenen Jahr importierte die EU etwas mehr als 300.000 Hybridautos und Plugin-Hybride aus China. Die Obergrenze liegt nun bei knapp 350.000 Fahrzeugen pro Jahr. Darauf hatten sich EU-Handelskommissar Šefčovič und der chinesische Handelsminister Wang im Oktober geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.