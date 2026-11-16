Die reichste Unternehmerin Russlands, Tatyana Kim (picture alliance / TASS / Sergei Fadeichev)

Kims Online-Handelsplattform Wildberries fungiere als Liefernetzwerk für das russische Militär, indem es den Verkauf von militärischen und Dual-Use-Gütern erleichtere, erklärte der Rat der EU-Länder . Somit unterstütze Kim den Militär- und Industrie-Komplex Russlands, von dem sie gleichzeitig selbst profitiere. Kims Vermögen wird auf umgerechnet 7,4 Milliarden Euro geschätzt. Die Logistik der mitunter als "russisches Amazon" bezeichneten Handelsplattform Wildberries wurde in diesem Jahr mehrmals Ziel ukrainischer Angriffe.

Sanktionen gegen 101 Organisationen

Insgesamt verhängten die EU-Staaten neue Sanktionen gegen zwölf Personen und 101 Organisationen aus verschiedenen Staaten. Die Maßnahmen beinhalten das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU sowie ein Ein- und Durchreiseverbot. Die EU setzte außerdem Firmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, den Seychellen und dem Oman auf die Sanktionsliste, die mit dem Ölhandel von Russlands sogenannter Schattenflotte in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.