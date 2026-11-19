EU verschiebt Klimaschutzregeln wegen Energiekrise. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Unterhändler der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf 2029 als neuen Starttermin. Die Regeln gelten für Importeure von Öl, Gas und Kohle. Sie sollen sicherstellen, dass schon der Produzent im Herkunftsland seine Methan-Emissionen überwacht und dokumentiert.

Methan ist der zweitwichtigste Treiber der weltweiten Klimaerwärmung. Dass die neuen Vorschriften nun verschoben werden, wurde mit der Versorgungssicherheit im Bereich fossile Energien begründet.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Dröge, kritisierte, die großen Ölkonzerne hätten es durch Lobbyarbeit geschafft, den Klimaschutz zu schwächen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.