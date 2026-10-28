Uni Bonn und Vodafone-Institut

Die Universität Bonn und das Vodafone Institut analysierten die Lage in mehr als 50 Industrie- und Schwellenländern anhand eines eigens entwickelten Index. Im Fokus standen die Bereiche Hardware, Software, Plattformen und Patente.
Laut der Studie stieg die digitale Abhängigkeit europäischer Staaten im untersuchten Zeitraum von 2010 bis 2023 leicht an. Bei Plattformen und Patenten ist Europa demnach sogar fast vollständig abhängig von Drittstaaten. China und die USA konnten sich deutlich verbessern, wobei die USA die größte Unabhängigkeit aufweisen. Deutschland rangiert bei dem Index im Mittelfeld.
Das Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation ist eine von dem gleichnamigen Konzern finanzierte Denkfabrik.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.