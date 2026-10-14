Prozess in Hamburg
Europaabgeordneter Gahler (CDU) hält Nordstream-Pipelines für legitimes Kriegsziel der Ukraine

Der CDU-Europaabgeordnete Gahler hat angemahnt, in der Diskussion über die Zerstörung der Nordstream-Pipelines müsse deutlich gemacht werden, wer Täter und wer Opfer sei.

    Der CDU-Europaabgeordnete Gahler sitzt in Brüssel im Parlament. Vor ihm steht ein Schild mit seinem Namen.
    Der CDU-Europaabgeordnete Gahler (picture alliance / Hans Lucas / Martin Bertrand)
    Gahler sagte im Deutschlandfunk, er halte die Nordstream-Pipeline als russische Gelderzielungsquelle für ein legitimes Kriegsziel der Ukraine. Das Mitglied der EVP-Fraktion betonte außerdem, durch den Anschlag sei kein laufender Gasfluss unterbrochen worden, der russische Präsident Putin habe die Lieferung schon vorab eingestellt.
    Die beiden Nordstream-Pipelines waren im September 2022 durch die Explosionen schwer beschädigt worden. Seit heute steht deshalb ein Ukrainer in Hamburg vor Gericht.
    Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.