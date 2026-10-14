Prozess in Hamburg

Gahler sagte im Deutschlandfunk, er halte die Nordstream-Pipeline als russische Gelderzielungsquelle für ein legitimes Kriegsziel der Ukraine. Das Mitglied der EVP-Fraktion betonte außerdem, durch den Anschlag sei kein laufender Gasfluss unterbrochen worden, der russische Präsident Putin habe die Lieferung schon vorab eingestellt.
Die beiden Nordstream-Pipelines waren im September 2022 durch die Explosionen schwer beschädigt worden. Seit heute steht deshalb ein Ukrainer in Hamburg vor Gericht.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.