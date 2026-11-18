Kultur- und Medienstaatsminister Weimer kündigte mit dem österreichischen Digitalstaatssekretär Pröll eine gemeinsame Initiative an. Ziel sei, eine europäische Eigentümerstruktur für das Geschäft der Plattform auf dem Kontinent zu schaffen. Weimer und Pröll begründeten ihre Initiative unter anderem mit Bedenken zum Datenschutz und dem Einfluss großer Plattformen auf die öffentliche Meinungsbildung. Da TikTok zum chinesischen Konzern ByteDance gehöre, sei unklar, in welchem Umfang der chinesische Staat auf die Daten europäischer Nutzer zugreifen könne, hieß es.
Weimer hatte bereits im vergangenen Februar vorgeschlagen, das Europageschäft von TikTok in europäische Hände zu legen. Als mögliche Lösung hatte er ein Konsortium europäischer Medienunternehmen ins Gespräch gebracht.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.