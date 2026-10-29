Hoher Rohölpreis

Die großen Mineralölkonzerne profitieren stark von den durch den Iran-Krieg angestiegenen Rohölpreise (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die Unternehmen Shell in Großbritannien, TotalEnergies in Frankreich und Repsol in Spanien meldeten für das dritte Quartal Gewinne in Milliardenhöhe. Allein Shell verbuchte von Juli bis September ein Plus von über 12 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Bei Totalenergie stieg das Nettoergebnis auf über acht Milliarden Euro, ebenfalls doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die französische Regierung appellierte an den Konzern, die Preise an den Zapfsäulen weiter freiwillig zu deckeln oder zu senken. Der spanische Ölkonzern Repsol vervierfachte seinen Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Jahres auf fünf Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.