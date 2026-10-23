Gipfeltreffen in Istanbul

Die Türkei lädt zum R4+E3-Treffen nach Istanbul. (picture alliance / Peter Schickert)

Nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu ist es das erste Treffen in diesem Format. Es vereint die oben genannten Staaten des sogenannten R4-Formats in der Region sowie die europäischen Länder der E3-Gruppe. Für Deutschland nimmt Bundesaußenminister Wadephul an dem Treffen in Istanbul teil, das an diesem Freitag stattfindet.

Worum es geht in Istanbul

Aus dem türkischen Außenministerium verlautete, bei den Gesprächen solle es um die "Palästina-Frage, die Situation in der Straße von Hormus, die Entwicklungen im Jemen und die Suche nach einem Ende des Ukraine-Kriegs" gehen. In Berliner Regierungskreisen hieß es, man wolle Beiträge für eine "diplomatische Beruhigung der Konfliktlage" ausloten. Themen seien unter anderem die gestiegenen Energiepreise sowie mit Blick auf russische Angriffe auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer die weltweite Ernährungssicherheit.

Suche nach neuen Partnern

Für die Türkei dürfte das Treffen wichtig sein, weil sie damit die eigene Bedeutung in der Region unterstreicht. Die Initiative Ankaras wird auch als Zeichen für die Suche nach neuen Bündnispartnern gesehen - ohne traditionelle Großmächte wie die USA. Das türkische Außenministerium erklärte, "regionale Sicherheit erfordert in erster Linie, dass die Staaten der Region Verantwortung übernehmen." Und weiter: "Bestehende Streitigkeiten dürfen einander nicht anheizen, und Konflikte dürfen sich nicht auf neue Gebiete ausbreiten." Für die Europäer dürfte es Experten zufolge ebenfalls wichtig sein, neue Partner zu gewinnen, auch für eine Beendigung des Ukrainekriegs.

Neues Verteidigungsabkommen

Die Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien hatten sich kürzlich in einem gemeinsamen Verteidigungsabkommen zusammengeschlossen. Ägypten erwägt derzeit einen Beitritt. Die Türkei gilt als wichtiger internationaler Waffenproduzent und hat in den vergangenen Jahren seine Beziehungen zu anderen muslimischen Ländern verbessert. Beobachter sehen darin auch eine Gegenposition zum Einfluss des Iran in der Region.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.