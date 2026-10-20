Bundeskanzler Merz beim Gipfel-Treffen im finnischen Rovaniemi (Archivbild) (picture alliance / Jouni Porsanger / Lehtikuva via AP / Jouni Porsanger)

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung der Region. Aufgrund des Klimawandels schmilzt das arktische Meereis, wodurch neue Schifffahrtsrouten entstehen. Zudem werden Rohstoffvorkommen leichter zugänglich.

Vertreter der EU-Staaten hatten im September im finnischen Rovaniemi darüber beraten, wie sich Europas Interessen in der Region sichern lassen. Dabei ging es auch um Sicherheitsbedrohungen durch militärische russische und chinesische Aktivitäten sowie um die von den USA erhobenen Ansprüche auf Grönland.

Neben Dänemark mit Grönland werden Norwegen mit Spitzbergen sowie Russland, die USA und Kanada zu den arktischen Polarstaaten gezählt. Dem 1996 gegründeten Arktischen Rat gehören außerdem Island, Schweden und Finnland an.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.