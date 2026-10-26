Ukraine-Hilfen

Ein Treffen der E5-Verteidigungsminister im vergangenen November in Berlin (Archiv) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Ein besonderer Fokus des Treffens liegt auf der weiteren Verteidigungshilfe für die Ukraine, wie das französische Verteidigungsministerium mitteilte. Zu der sogenannten Europäischen Gruppe der Fünf gehören neben Frankreich Deutschland, Großbritannien, Italien und Polen.

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj erklärt, sein Land erhalte nun wieder im vollen Umfang Warnungen von den USA über bevorstehende russische Raketenangriffe. Auch der militärische Internetdienst Starshield des US-Konzerns SpaceX stehe wieder in ungedrosselter Geschwindigkeit zur Verfügung, sagte Selenskyj im ukrainischen Sender TSN. Beides sei beim Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Oslo vereinbart worden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.