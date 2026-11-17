Jemand hält ein Porträt von Can Atalay in den Händen. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

In dem Urteil heißt es, die Inhaftierung trotz seiner parlamentarischen Immunität ziele darauf ab, Atalay zum Schweigen zu bringen. Der Fall könne abschreckend auf die Arbeit anderer Menschenrechtsverteidiger wirken. Die Türkei wurde zu einer Entschädigung von 32.500 Euro verurteilt.

Atalay sitzt seit April 2022 im Gefängnis - wegen Beihilfe zu einem Umsturzversuch im Zusammenhang mit Protesten im Jahr 2013. Zum Abgeordneten wurde er 2023 gewählt. Das türkische Verfassungsgericht entschied in der Folge, dass er wegen seiner parlamentarischen Immunität freizulassen sei. Das Oberste Berufungsgericht weigerte sich jedoch, das umzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.