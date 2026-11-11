Der Hafen ins Murmansk dient als wichtiger Güterhafen in Russland (Symbolbild). (picture alliance/ dpa/ TASS/ Sergei Savostyanov)

Die wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen hätten zwar die Direktexporte kritischer Militärgüter nach Russland eingeschränkt und den Handel deutlich verringert, trotzdem würden auch weiterhin erhebliche Umsätze generiert. Die EU sei zuletzt noch immer Russlands drittgrößter Handelspartner gewesen.

Der für den Bericht zuständige Rechnungsprüfer Kozlovs erklärte, eine unzureichende Durchsetzung und unklare rechtliche Vorschriften erleichterten es, die Sanktionen zu umgehen. Mehrdeutige Begriffe und unterschiedliche Auslegungen in den EU-Staaten erhöhten das Risiko, Schlupflöcher grenzüberschreitend auszunutzen. Damit die Sanktionen die beabsichtigte Wirkung erzielen könnten, müssten alle Mitgliedstaaten einheitlich vorgehen, betonte der Rechnungshof.

Zu den EU-Handelssanktionen gegen Russland zählen weitreichende Ausfuhrbeschränkungen und -verbote, die die russische Rüstungsindustrie, aber auch zahlreiche andere Wirtschaftsbereiche wie den Verkehrs- und Energiesektor treffen sollen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.