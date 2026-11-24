Die Fabrik des Raumfahrtunternehmens Aerospacelab in Marcinelle, einem Stadtbezirk von Charleroi. (IMAGO / Photo News / IMAGO / Philip Reynaers)

Sie liegt in Charleroi im Süden des Landes und wird vom Unternehmen Aerospacelab betrieben. Bei der Eröffnung war auch König Philippe anwesend. Die Anlage hat eine Produktionskapazität von rund 500 Satelliten pro Jahr. Dort sollen unter anderem Satelliten für das Projekt Iris-2 der Europäischen Union hergestellt werden.

Mit Iris-2 will die EU bis 2030 ein eigenes sicheres Kommunikationsnetz im Weltraum aufbauen. Ziel ist es, Europa unabhängiger von Anbietern wie dem US-Dienst Starlink zu machen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.