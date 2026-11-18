Das europäische Stromnetz soll schneller ausgebaut werden (imago / Wirestock )

Wie beide Seiten in Brüssel mitteilten, sollen dafür unter anderem die Leitungen in Europa besser miteinander verbunden werden. Allgemein gehe es darum, Bürokratie abzubauen, regionale Preisunterschiede zu verringern, mehr erneuerbare Energien einzusetzen und eine bessere Absicherung gegen Cyberangriffe zu erzielen. Die EU-Kommission schätzt den Investitionsbedarf für die Stromnetze bis 2040 auf mehr als eine Billion Euro. Die Einigung muss noch vom Europaparlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.