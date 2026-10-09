Wirbelsturm
Evakuierungen in mehreren US-Bundesstaaten wegen Hurrikan "Isaias" angeordnet

Der tropische Wirbelsturm "Isaias" hat sich vor der US-Golfküste zu einem Hurrikan der Kategorie zwei verstärkt.

    Das Bild zeigt eine Gruppe Menschen, die Sandsäcke füllen und abtransportieren.
    Einwohner der Stadt Mobile im US-Bundesstaat Alabama versuchen sich mit Sandsäcken, gegen den herannahenden Hurrikan Isaias zu wappnen. (AP Photo / Octavio Jones / Octavio Jones)
    Die Behörden ordneten für Teile der Bundesstaaten Florida, Alabama und Mississippi Evakuierungen an. Örtlich wurde der Notstand ausgerufen. Der Sturm soll nach Vorhersagen des Nationalen Hurrikanzentrums in der Nacht zu morgen auf Land treffen.
    "Isaias" hat inzwischen Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde erreicht. Es drohen Starkregen, Überschwemmungen und Tornados. Auch länger anhaltende Stromausfälle gelten als möglich.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.