Wirbelsturm

Die Behörden ordneten für Teile der Bundesstaaten Florida, Alabama und Mississippi Evakuierungen an. Örtlich wurde der Notstand ausgerufen. Der Sturm soll nach Vorhersagen des Nationalen Hurrikanzentrums in der Nacht zu morgen auf Land treffen.
"Isaias" hat inzwischen Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde erreicht. Es drohen Starkregen, Überschwemmungen und Tornados. Auch länger anhaltende Stromausfälle gelten als möglich.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.