In Oleschky in der Region Cherson beginnt heute die Evakuierung der Menschen. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Zugleich lief die Evakuierung von Zivilisten an. In Oleschky sollen sich noch rund 2.000 Menschen aufhalten. Einige Bewohner können in von Kiew kontrollierte Gebiete ausreisen, andere nach Russland. Möglich wird der Einsatz durch eine bis Sonntag geltende örtlich begrenzte Feuerpause.

Derweil sind nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur in der Region Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine weiterhin mehr als 200.000 Haushalte ohne Strom. Die Ukraine meldete in der Nacht neue russische Raketen- und Drohnenangriffe auf mehrere Regionen des Landes. Russland erklärte seinerseits, mehr als tausend ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Der Kreml bezeichnete die Waffenruhe in Oleschky als Ausnahmefall und dämpfte Hoffnungen auf Fortschritte bei den Bemühungen um eine Friedenslösung.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.