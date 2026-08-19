Waldbrand im Hohen Venn

Die Feuerwehren bekämpfen weiter den Brand im Hohen Venn. (Oliver Berg/dpa)

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können die betroffenen Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Wegen des sich nähernden Waldbrandes hatten am vergangenen Sonntag etwa 30 Bewohner sicherheitshalber ihre Häuser verlassen müssen. Auch für zwei belgische Orte wurden die bestehenden Evakuierungen von den zuständigen Behörden aufgehoben.

Den Einsatzkräften im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn nahe der deutschen Grenze gelang es unterdessen, das Feuer einzudämmen. Der Leiter der Krisenkommunikation der Provinz Lüttich, Hosmans, erklärte, der Brand sei unter Kontrolle und werde sich nicht weiter in Richtung Deutschland ausbreiten. Entwarnung konnten die Behörden jedoch noch nicht geben. Es gebe zahlreiche Brandherde, die sowohl am Boden als auch aus der Luft bekämpft werden müssten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.