Zum Brauchtum gehört es am Totensonntag dazu, Blumen ans Grab der Verstorbenen zu bringen und Kerzen zu entzünden, um an sie zu denken.. (RDNE Stock project)

In Gottesdiensten wurde der Verstorbenen gedacht und zugleich zu einem bewussteren Umgang mit der Lebenszeit ermutigt. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, hatte vorab dazu aufgerufen, sensibler mit Trauernden umzugehen. Trauer gehöre zum Leben und brauche ihren Platz in der Gesellschaft.

Der Totensonntag ist ein stiller Feiertag. Das heißt, er ist durch die Feiertagsgesetzgebung der Bundesländer besonders geschützt. Viele öffentliche Veranstaltungen sind nicht erlaubt. In Rheinland-Pfalz etwa untersagte das Ordnungsamt der Stadt Mainz die geplante Tattoo-Messe "Ink & Iron".

Nach dem Totensonntag beginnen die Adventszeit und die Vorbereitung auf Weihnachten

Mit dem Totensonntag enden die Trauer- und Gedenktage im November. Aus kirchlicher Perspektive folgt nun mit dem Advent die Vorbereitung auf Weihnachten. Traditionell lassen viele die Weihnachtszeit erst nach dem Totensonntag beginnen. In Berlin und Brandenburg etwa einigten sich Kirchen und Handelsverband darauf, erst morgen die Weihnachtsbeleuchtung anzuschalten. Damit soll der Charakter der eher stillen Novembersonntage nicht vorzeitig von adventlich-weihnachtlicher Vorfreude überlagert werden.

Der preußische König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) ordnete 1816 an, jährlich den letzten Sonntag des Kirchenjahrs als allgemeinen Feiertag zur Erinnerung an die Verstorbenen zu begehen. In vielen Landeskirchen setzte sich diese Tradition als Totensonntag durch. In anderen Landeskirchen heißt der Tag Ewigkeitssonntag, um damit nicht den Tod ins Zentrum zu stellen, sondern den christlichen Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.