In Sachsen ist der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag. (dpa-Zentralbild)

In Sachsen ist er ein gesetzlicher Feiertag. In anderen Bundesländern wurde er zur Finanzierung der Pflegeversicherung 1995 weitgehend abgeschafft. Mancherorts gelten jedoch Sonderregeln. Für Schüler in Bayern etwa entfällt der Unterricht. In Berlin dürfen evangelische Schüler morgens an Gottesdiensten teilnehmen.

Der Buß- und Bettag dient Gläubigen dazu, sich zu besinnen, kritisch Lebensbilanz zu ziehen und sich gegebenenfalls neu zu orientieren. Erstmals wurde der Tag 1532 in Straßburg offiziell begangen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.