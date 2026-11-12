Abschluss EKD-Synode

Zum Ende ihrer Synode in Würzburg verurteilte sie Übergriffe auf Gläubige und kirchliche Einrichtungen. Sie sorge sich um die Religionsfreiheit und den Zugang von Christen zu heiligen Stätten in Jerusalem, heißt es in einem Beschluss des sogenannten Kirchenparlaments. Man setze sich dafür ein, dass die Menschen in Israel und den palästinensischen Gebieten in Freiheit und Würde leben könnten.
In einem Leitantrag sprach sich die Synode zudem dafür aus, Gemeindehäuser in Deutschland verstärkt zu Orten des Austauschs zu machen. Die Synode bitte die Mitglieder, gemeinsam mit Gemeinden, Kirchenkreisen und diakonischen Trägern bestehende Begegnungsräume zu stärken und regelmäßige, niedrigschwellige Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen. Besonders in ländlichen oder strukturschwachen Räumen sollten verlässliche Ansprechpersonen und zugängliche Orte erhalten und weiterentwickelt werden. - Bundespräsident Steinmeier hatte bei seinem gestrigen Besuch der Synode die Bedeutung der Kirchen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt betont.
Mit der Tagung endet die Legislaturperiode der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im April nächsten Jahres konstituiert sich das neue Kirchenparlament.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.