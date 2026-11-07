Die Synode der EKD im November 2025 in Dresden (Archiv) (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Man habe die besonderen Charakteristika der Kirche im Osten im Vereinigungsprozess zu wenig wahrgenommen, heißt es in einem Papier des EKD-Rats. Christen in der DDR hätten der christlichen und politischen Freiheit trotz widriger Umstände immer wieder Raum gegeben. Dafür habe es nicht ausreichend Wertschätzung gegeben. Das habe zu Enttäuschungen geführt. Die EKD kündigte eine Aufarbeitung zur Rolle der westdeutschen Landeskirchen an.

Die Evangelische Kirche kommt morgen in Würzburg zu ihrer Jahrestagung zusammen. Themen der Synode sind die Prävention sexualisierter Gewalt und die Förderung der Demokratie. Auch Bundespräsident Steinmeier wird erwartet.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.