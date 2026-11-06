Die Synode der EKD im November 2025 in Dresden (Archiv) (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Man habe die besonderen Charakteristika der Kirche im Osten im Vereinigungsprozess zu wenig wahrgenommen, hieß es in einem Papier des EKD-Rats. Christen in der DDR hätten der christlichen und politischen Freiheit trotz widriger Umstände immer wieder Raum gegegeben. Dafür habe es nicht ausreichend Wertschätzung gegeben, was zu Enttäuschungen geführt habe. Die EKD kündigte eine Aufarbeitung etwa zur Rolle der westdeutschen Landeskirchen an.

Die Evangelische Kirche in Deutschland ist heute in Würzburg zu ihrer Jahrestagung zusammengekommen. Auf der Synodentagung soll von Sonntag an etwa über die Prävention sexualisierter Gewalt und die Förderung der Demokratie diskutiert werden. Auch Bundespräsident Steinmeier wird erwartet.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.