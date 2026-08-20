Betrugsvorwürfe

Damals noch ein erfolgreicher Wirtschaftsboss: Hui Ka Yan im Jahr 2018 in der chinesischen Stadt Wuhan. (dpa / HPIC / Sun Xinming)

Ein Gericht in Hongkong befand ihn unter anderem der Veruntreuung von Vermögenswerten, des Spendenbetrugs und der Bestechung von Unternehmen schuldig. Es ordnete zudem die Beschlagnahme seines Besitzes und seines Vermögens an.

Hui war im September 2023 festgenommen worden. Der Evergrande-Konzern galt einst als das wertvollste Unternehmen weltweit, geriet aber im Jahr 2021 durch eine hohe Verschuldung in eine schwere Liquiditätskrise. 2024 wurde Evergrande liquidiert.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.