Weltfußball

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter. (picture alliance / Anadolu / Sathiri Kelpa)

Im Magazin "Der Spiegel" bezeichnete der 90-jährige Schweizer Infantino als Diktator, der keine Grenzen kenne. Zudem brachte Blatter sportrechtliche Konsequenzen ins Spiel. Infantino könne vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne belangt werden. Als Grund nannte er, dass Infantino ohne Absprache einen Friedenspreis geschaffen und an US-Präsident Trump verliehen habe. Infantino geriet zuletzt auch wegen seiner gescheiterten Investorenpläne für die FIFA in die Kritik. Der Weltverband wies Vorwürfe unangemessenen Verhaltens gegen Infantino zurück.

Weiter sagte Blatter, der Europäische Fußballverband UEFA werde in der kommenden Woche einen Gegenkandidaten für die FIFA-Präsidentenwahl im März benennen. Als möglicher Herausforderer gilt der frühere französische Fußballtrainer Wenger. Bislang hat lediglich der Japaner Tashima seine Kandidatur eingereicht.

Blatter war von 1998 bis 2016 Präsident des Weltfußballverbands. In seine Amtszeit fielen mehrere Korruptionsaffären.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.