Der zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Kapitän des untergegangenen Kreuzfahrtschiffs "Costa Concordia", Francesco Schettino, während eines Freigangs im Jahr 2015. ( Camilla Morandi / IPA / dpa)

Dies meldeten italienische Medien. Zuvor hatte ein Gericht in Rom bewilligt, dass der 66 Jahre alte Italiener nach neun Jahren Haft seine Reststrafe in Form von Sozialarbeit auf Bewährung verbüßen darf. Nach Angaben seiner Anwältin erhielt Schettino die Erleichterung aufgrund seiner guten Führung im Gefängnis.

Bei der Havarie der "Costa Concordia" waren 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch mehrere Deutsche. Schettino war später zu einer Haftstrafe von mehr als 16 Jahren verurteilt worden. Die Richter hatten ihm die Hauptschuld am Kentern des Schiffs vor der italienischen Insel Giglio gegeben, an deren Küste er zu nah herangefahren war. Zudem hatte er die "Costa Concordia" noch während der Evakuierung der Passagiere verlassen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.