Der Bundeszentrale für politische Bildung hat eine neue Präsidentin. (picture alliance / Bildagentur-online / Schoening)

Wie die Behörde in Bonn mitteilte, nahm die Gymnasiallehrerin Anfang November ihre Amtsgeschäfte auf. Zuvor war die 58-Jährige vom Bundeskabinett bestätigt worden. Hauer ist die erste Frau an der Spitze der Institution.

Zu ihrer Ernennung sagte sie, insbesondere in Zeiten, in denen demokratische Werte infrage gestellt würden, sei politische Bildung das Handwerkszeug zur Verteidigung und Gestaltung der Demokratie. Ihr Vorgänger, der frühere SPD-Abgeordnete Rix, war im Juli nach wenigen Monaten im Amt aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Die Behörde ist laut dem Bundesinnenministerium der größte Anbieter politischer Bildungsangebote. Dazu zählten jährlich mehr als 2.000 Veranstaltungen, zahlreiche Veröffentlichungen sowie das Online-Tool Wahl-O-Mat.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.