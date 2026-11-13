Leistungssport auf der schiefen Bahn: Experten fordern strengere Maßnahmen gegen Kinderdoping (Symbolbild). (imago images / Panthermedia / "Gudella" via www.imago-images.de)

"Wir gucken seit Jahrzehnten zu. Die Mechanismen des Sports reichen einfach nicht", sagte Seppelt, der für die ARD eine sechsteilige Serie zu dem Thema gedreht hat. Dafür recherchierten die Investigativjournalisten sechs Jahre lang in mehr als 50 Ländern. Die Dokumentation lässt Kinder und Jugendliche zu Wort kommen, die unter schweren körperlichen und psychischen Spätfolgen leiden.

NADA: Umfeld zur Rechenschaft ziehen

Der Vorstandschef der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA), Mortsiefer, forderte Konsequenzen für die Verantwortlichen. Eltern, Trainer, Ärzte und Betreuer müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Mortsiefer bei der Serien-Premiere in Potsdam-Babelsberg. Die Minderjährigen seien keine Täter im herkömmlichen Sinne eines Dopingverstoßes, sondern vielmehr die Opfer.

Fast immer gehe das Doping mit Lügen einher, erklärte Seppelt. So würden verbotene Substanzen als vermeintliche Vitamine verabreicht. Neben Hormonpillen seien Spritzenkuren oder Blutdoping weit verbreitet. Trainer, Ärzte und manchmal sogar die Eltern wirkten zusammen, um Kinder auf deren Kosten zum Sieg zu bringen.

Die sechsteilige ARD-Dokumentation "Geheimsache Doping: Kinder" ist von diesem Freitag an in der ARD-Mediathek zu sehen und vom 16. November an im Ersten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.