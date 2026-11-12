Die Wissenschaftler Oliver Decker und Ayline Heller sprechen bei der Vorstellung der Leipziger Autoritarismus-Studie in Berlin. (picture alliance/dpa/Anne-Béatrice Clasmann)

Außerdem sollte ein realistisches Verständnis demokratischer Prozesse vermittelt und Zukunftsvorstellungen für ein gutes Leben entwickelt werden.

Leipziger Autoritarismus-Studie 2026 heute vorgestellt

Das geht aus ihrer heute vorgestellten Leipziger Autoritarismus-Studie 2026 hervor . Darin konstatieren sie den Wunsch nach einer Art Apokalypse bei Teilen der Bevölkerung. Diese Menschen wünschten sich einen "radikalen Bruch" mit dem Ist-Zustand. Viele hingen einer "nostalgischen Sehnsucht" nach einem sicheren Morgen in der verklärten Vergangenheit nach. Beides sei Ausdruck von Krisenreaktionen. Die Experten raten daher davon ab, die gegebenen Zustände im Land zu verteidigen, ohne auf die konkrete Kritik einzugehen.

Tiefststand bei Demokratie-Zustimmung in Deutschland erreicht

Der Studie zufolge sind rechtsextreme Einstellungen zuletzt deutlich gesellschaftsfähiger geworden. Auch wenn die große Mehrheit die "Demokratie als Idee" befürwortet, sank die Zustimmung auf den tiefsten Stand seit Beginn der Messungen 2002. Erstmals liegt sie nun in Deutschland knapp unter der 90-Prozent-Marke.

"Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären"

Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2026 entstand in Kooperation mit der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto Brenner Stiftung der IG Metall. Sie trägt den Titel "Der aufhaltsame Aufstieg des Autoritären. Sehnsucht nach Vergangenem und Erlösung durch Zerstörung". Vom 16. März bis zum 3. Juni fand die Umfrage statt. Die 2.507 Teilnehmer waren Menschen ab 16 Jahren, die über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen mussten, um einen umfangreichen Fragebogen auszufüllen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.