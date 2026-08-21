Schiffswracks und versunkene Ruinen

Experten drängen auf Ratifizierung der UNESCO-Konvention zum Schutz des Unterwasser-Kulturerbes

Archäologen kritisieren die nach wie vor ausstehende Ratifizierung der UNESCO-Konvention zum Schutz des Unterwasser-Kulturerbes. Auch wenn in den vergangenen Jahren jede Bundesregierung ihre Bereitschaft erklärt habe, sei der Schritt bislang ausgeblieben, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie dem Deutschlandfunk mit.