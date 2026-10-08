Die Nobelpreis-Medaille (picture alliance / dpa / Marc Müller)

Im vergangenen Jahr war László Krasznahorkai aus Ungarn ausgezeichnet worden. Nach der Wahl eines männlichen Europäers könnte die Akademie nach Einschätzung von Experten diesmal auf eine Frau setzen. Spekuliert wird dabei auf eine Preisträgerin aus Lateinamerika. Die Akademie stand lange wegen ihrer Konzentration auf männliche, westliche Autoren in der Kritik.

Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen, das sind umgerechnet rund eine Million Euro. Überreicht wird er am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie bekannt gegeben. Am Freitag wird der Friedensnobelpreis verkündet; den Abschluss bildet die Bekanntgabe der Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften am Montag.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.