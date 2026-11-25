Überflutungen im Marin County in Kalifornien - nördlich von San Francisco (picture alliance / Anadolu / Tayfun Coskun)

Der Nationale Wetterdienst erklärte, in der Bucht von San Francisco werde eine Flut von rund einem Meter Höhe über Normal erwartet und damit der höchste Stand seit 1983. Dazu kommen starke Regenfälle.

Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Reisepläne für das lange Wochenende rund um den Feiertag Thanksgiving morgen zu überdenken. Die Lage sei extrem ernst, warnte San Franciscos Bürgermeister Lurie.

Entlang der kalifornischen Küste ist nach Angaben des Wetterdienstes bis einschließlich Sonntag mit hohen Wellen und Gefahr an den Stränden zu rechnen. Durch heftige Regenfälle und hohe Wellen gab es schon Überschwemmungen unter anderem in San Diego.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.