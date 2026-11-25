Wie können Prostituierte besser geschützt werden? Eine Expertenkommission legt dazu Empfehlungen vor. (picture alliance / imageBROKER / scully)

Das Gremium hatte den Auftrag, die Anwendung des seit 2017 geltenden Prostituiertenschutzgesetzes zu überprüfen und Vorschläge für Verbesserungen zu machen. Das Gesetz hatte unter anderem eine Anmeldepflicht für Prostituierte eingeführt, die deren Schutz gewährleisten soll. Eine im vergangenen Jahr vorgelegte Evaluierung zeigte aber, dass deutliche Lücken beim Schutz vor Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschenhandel bestehen.

Die Kommission soll zudem gesetzliche Maßnahmen vorschlagen und konkrete Handlungsoptionen von Bund, Ländern und Kommunen prüfen. Sie besteht aus zwölf Experten verschiedener Fachrichtungen wie Gesundheit, Justiz, soziale Arbeit und Menschenhandel.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.