Neue Regeln für Zeugen und Tonaufzeichnung

Die of sehr langen Strafverfahren vor deutschen Gerichten sollen verkürzt werden (Archivbild). (dpa | Hendrik Schmidt)

In dem gut 500 Seiten starken Bericht wird unter anderem vorgeschlagen, dass Zeugen häufiger nicht vom Gericht selbst befragt werden; stattdessen solle auf frühere Vernehmungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft zurückgegriffen werden. Zeugen im Ausland könnten vermehrt per Video befragt werden.

Die Kommission schlägt außerdem vor, die Hauptverhandlung als Tondokument aufzuzeichnen und automatisiert transkribieren zu lassen. Durch die genauere Dokumentation sollen Missverständnisse und eine etwaige Wiederholung der Beweisaufnahme vermieden werden. Außerdem soll der Weg durch die Instanzen aus Sicht der Kommission beschränkt werden, indem Berufungsgerichte häufiger selbst entscheiden, ob sie einen Fall annehmen.

Der Bericht war von Bundesjustizministerin Hubig (SPD) in Auftrag gegeben worden. Sie hatte die Expertenkommission im September 2025 eingesetzt. Was von den Vorschlägen umgesetzt wird, liegt im Ermessen der schwarz-roten Koalition.

Richterbund äußert sich enttäuscht

Aus Sicht des Deutschen Richterbunds gehen die Vorschläge allerdings nicht weit genug. Sie müssten bei der Umsetzung nachgebessert werden, forderte der Verband. Nach dessen Angaben dauern Strafprozesse vor Landgerichten durchschnittlich zwei Jahre und damit so lange wie noch nie. Bei Staatsanwaltschaften lägen inzwischen mehr als eine Million offene Fälle.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.