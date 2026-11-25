Prostituierte in der Herbertstraße (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

In einem in Berlin vorgelegten Bericht rät das Expertengremium dazu, dass sich Freier künftig strafbar machen sollen, wenn sie sexuelle Dienstleistungen bei nicht angemeldeten Prostituierten in Anspruch nehmen. Außerdem soll der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes ohne staatliche Erlaubnis künftig strafrechtlich geahndet werden können, ebenso wie die Beschäftigung nicht gemeldeter Prostituierter. Ein komplettes Sexkauf-Verbot wie in Schweden wird nicht empfohlen.

Prien nannte die einstimmig verabschiedeten Empfehlungen klug und mutig. Sie werde sich dafür einsetzen, einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen zu schaffen, sagte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.