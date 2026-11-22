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Es habe sich eine Explosion an Bord ereignet, hieß es. Mehrere Besatzungsmitglieder seien verletzt worden. Den Angaben zufolge war das Schiff auf dem Rückweg nach Russland. Es sei in Bengasi betankt und mit Gütern zur Versorgung der Mannschaft beladen worden. Die libyschen Behörden vermuten die Ukraine hinter dem Angriff. Sie hat immer wieder russische Schiffe in weit entfernten Regionen attackiert.

Erst gestern war ein russischer Frachter in der Ostsee von einer Drohne getroffen worden und in Brand geraten. Auch hier wird die Ukraine als Urheber vermutet. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.